Посольство США в Києві не вважає нічний вибух терактом

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-аташе посольства Джеффрі Анісманом.

У заяві підтверджується, що одразу після опівночі 8 червня на території посольства стався інцидент, який мав відношення до безпеки дипломатичного відомства. Зокрема був використаний вибуховий пристрій.

"Пошкоджень майна посольства не було. Персонал посольства не постраждав. Уся діяльність посольства продовжується у нормальному режимі. На даний момент ми не розглядаємо цей інцидент терористичним актом", - йдеться у заяві.

Також сказано, що посольство тісно співпрацює з українськими партнерами і розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 червня у Києві на території Посольства США стався вибух. Правоохоронці з’ясували, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

Речник поліції Києва Оксана Блищик заявила, що поліція продовжує проводити першочергові слідчі дії на території посольства США у Києві, після чого всі матеріали кримінального провадження будуть скеровані до прокуратури. «Поліція зараз працює на території посольства. Після того всі матеріали передадуть в прокуратуру, тому що тільки прокуратура має право визначити підслідність. Прокуратура тільки перехідний місток. КПК чітко говорить, що передаються матеріали за підслідністю тільки через органи прокуратури», - сказала вона. Блищик також додала, що саме прокуратура має прийняти рішення про передачу матеріалів справи до СБУ.