В Одеській області прорвало водопровід: без води залишилися 150 тисяч осіб (фото)

В Одеській області на селищі Котовського прорвало водопровід, без води залишилися 150 тисяч чоловік. Про це повідомляє Думська.

"Серйозна аварія на магістральному водоводі діаметром 1200 мм стався на Дніпропетровській дорозі, 80", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що прорив стався ще вчора, але усунути його досі не вдалося: труба прокладена по дну балки, на глибині 7 метрів. Ремонтники вже виробили 200 кубометрів ґрунту. Закінчити роботи обіцяють до 22:00.

Без водопостачання залишаються 13 вулиць селища Котовського та Лузанівки — це приблизно 150 тисяч осіб.