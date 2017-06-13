У Харкові п’яний водій зіткнувся зі "швидкою", постраждали дві людини

У Харкові внаслідок зіткнення іномарки, якою керував п’яний чоловік, та автомобіля "швидкої" допомоги постраждало двоє людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, аварія сталася сьогодні, 13 червня, близько 00:05 на проспекті Московському, 256.

Читайте такожВ Одесі слідчий поліції за $6500 хотів закрити очі на смертельне ДТПЗа відомостями поліції, водій автомобіля "Пежо" бригади швидкої допомоги рухався в крайній правій смузі в сторону ХТЗ зі сторони вулиці Богдана Хмельницького. На зустріч йому рухався автомобіль "Хюндай Соната", який виїхав на зустрічну смугу. Водій "Пежо" намагався уникнути удару, прийнявши ліворуч, однак зіткнення уникнути не вдалося.

За попередніми даними, водій автомобіля "Хюндай" керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія "Пежо" та лікаря з бригади "швидкої" госпіталізували. Водія автомобіля "Хюндай" доставили до лікарні для встановлення ступеня сп’яніння.