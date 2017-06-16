У Харкові в саду Шевченка знайшли артилерійську міну (фото)

У Харкові в саду Шевченка знайшли артилерійську міну. Снаряд часів Другої світової війни спокійно лежав всі ці роки в місці відпочинку харків'ян. Про це повідомляє "Дозор".

Предмет був виявлений сьогодні вранці під час робіт з реконструкції саду. На місце виїхав черговий ДСНС, роботи тимчасово припинені.

Читайте такожУ центрі Одеси знайшли міну часів Другої світової війни

Очікується приїзд вибухотехнічної служби. За даними ДСНС, знайдений предмет – 82-міліметрова мінометна міна.

Раніше в Ботанічному саду Києва знайшли артилерійський снаряд.