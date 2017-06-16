Поліція Львівщини розслідує напад на депутата райради від ВО "Свобода"

Правоохоронці Львівщини розслідують обставини нападу на депутата Стрийської районної ради, який було скоєно 14 червня у місті Стрий.

Як повідомила кореспонденту УНІАН старший інспектор відділу моніторингу Стрийського відділу поліції Ольга Марцинюк, 14 червня до поліції звернувся 39-річний мешканець Стрийського району, депутат однієї з місцевих рад, який «просить прийняти міри до невідомих осіб, які на вул. Успенській із застосуванням сили заволоділи його барсеткою, в якій був мобільний телефон, особисті речі і 300 грн».

За даним фактом призначено ряд експертиз. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК України (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, - карається позбавленням волі на строк до шести років).

У поліції наразі не коментують, чи встановлена кількість і особи нападників.

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Водночас, у прес-службі Львівської облорганізації ВО «Свобода» поінформували, що 14 червня у місті Стрий двоє невідомих скоїли напад на ветерана російсько-української війни, депутата Стрийської районної ради від ВО «Свобода» Мар'яна Берездецького.

«Інцидент стався о 21:30 на вул.Успенській. Я вийшов із будинку та сів у машину. Якийсь чоловік, що проходив повз, показав, що в моєму авто спустило колесо. Я вийшов і побачив, що колесо справді спустило, відкрив багажник, дістав звідти ключ та почав його відкручувати. І раптом відчув удар ззаду по голові. Я впав, мене почали бити ногами та трубою двоє невідомих. Я вирвався, забіг у під'їзд та викликав поліцію. Я виявив, що зник мобільний телефон та барсетка з документами, серед яких були посвідчення учасника бойових дій та депутата районної ради», ‒ розповідає Мар'ян Берездецький, цитує прес-служба.

Він також зазначив, що «зловмисників шукають ‒ уже є їхні фотографії». Берездецький вважає, що його побиття «є політичним замовленням».

«Я є заступником голови постійної комісії з питань земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг, а останнім часом активно боровся проти незаконного вивозу гравію на Стрийщині. Вважаю, що несанкціонований вивіз гравію з берегів річки Стрий може призвести до екологічної катастрофи. Тому підозрюю, що моє побиття міг замовити хтось, хто «дахує» вивіз гравію зі Стрия», - зазначив депутат.