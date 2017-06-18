Під час сутичок з противниками Маршу рівності постраждали двоє поліцейських

Двоє поліцейських отримали легкі тілесні ушкодження під час сутичок із супротивниками проведення Маршу рівності ЛГБТКІ-спільноти у центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив на брифінгу після Маршу рівності.

Він зауважив, що під час акції виникали незначені сутички.

"Були незначні сутички під час охорони громадського порядку. Поліцією було затримано 6 осіб, вони зараз знаходяться у Шевченківському районному управлінні. Ще кілька було вилучень: піротехніка, балаклави", - сказав Крищенко.

За його словами, цих шістьох осіб було затримано під час сутичок з поліцейськими.

«Це молоді люди з числа тих, хто виступав проти Маршу рівності», - уточнив Крищенко.

За його словами, по допомогу після сутичок звернулись двоє поліцейських, їх не госпіталізували.

«Зараз їм надають (допомогу), але це подряпини, легкі ушкодження", - додав Крищенко.

За його словами, серед організаторів акції та учасників Маршу рівності постраждалих немає.

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Також начальник столичного главку поліції додав, що в центрі міста, у великих торговельних закладах посилені наряди поліції працюватимуть до вечора.

Своєю чергою перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий наголосив, що поліція впоралась із поставленими завданнями під час Маршу рівності.

"Заходи закінчилися. Національна поліція, Національна гвардія, всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ із завданням впоралися. Тобто, без серйозних порушень сьогодні в нас пройшли ці заходи", - сказав Яровий.

Він зауважив, що безпеку учасників Маршу рівності гарантували до 5 тис. правоохоронців.

За оцінками поліції, кількість громадян, які брали участь у Марші рівності, становила близько 3 тис.

Як повідомляв УНІАН, у Марші рівності сьогодні в центрі столиці брали участь близько 1 тис. осіб, захід відбувся без серйозних провокацій. Учасників маршу охороняли понад 5,5 тис. правоохоронців.

В ході брали участь не тільки представники ЛГБТКІ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.