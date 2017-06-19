Прокуратура оголосила про підозру шахраю, який виманив у літньої киянки 260 тисяч гривень

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру жителю міста Суми, який у шахрайських спосіб заволодів 260 тис. грн літньої киянки.

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, 33-річний сумчанин зателефонував до літньої жінки та повідомив, що її донька стала винуватицею дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина. Для того, щоб її відпустили з поліції, жінці необхідно передати йому грошові кошти в сумі 260 тис. грн.

Злочинця було затримано «на гарячому» під час передачі йому вказаних коштів.

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Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). 17 червня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.