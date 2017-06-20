В Одесі студентка викинулася з вікна 13 поверху: переймалася через сесію

У Суворовському районі Одеси студентка наклала на себе руки, стрибнувши з вікна 13-го поверху багатоповерхівки на проспекті Добровольського. Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції в Одеській області, інформація про падіння дівчини надійшла 19 червня.

Читайте такожВ Одеській Аркадії почалася сильна пожежа (фото, відео)Загинула 19-річна місцева жителька - студентка одного з вишів міста. За попередніми даними, вона викинулася з вікна 13-го поверху.

«Передбачається, що потерпіла вчинила самогубство, оскільки, за словами родичів, у неї були проблеми з навчанням, вона сильно переймалася, що не зможе належним чином здати сесію. Ця та інші версії зараз перевіряються», - зазначили у главку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою «самогубство»).