Пожежа на Хрещатику: пожежним вдалося локалізувати вогонь
Рятувальники розповіли, що вдалося запобігти перекидання вогню на інші будівлі, які розташовані поруч із місцем займання.
Пожежним підрозділам вдалося локалізувати займання будівлі колишнього Центрального гастроному на розі вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького у Києві. Як повідомили в столичному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, локалізація відбулася о 19.30.
Наразі на місці події працюють вже 23 одиниці техніки. Площа пожежі становить близько 1000 кв. метрів.
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Також у столичному управлінні ДСНС зазначили, що вдалося запобігти перекидання вогню на інші будівлі, які розташовані поруч із місцем займання, у тому числі – на одну із двох будівель Печерського районного суду, яка знаходиться неподалік від місця пожежі.
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що відвідувачі та співробітники закладів, розташованих на першому поверсі будівлі на вул. Хрещатик, 40/1, евакуювалися самостійно. Постраждалих немає, ліквідація пожежі триває.
Як повідомляв УНІАН раніше, у столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій заявили, що полум’я спалахнуло у нежитлових приміщеннях 2 та 3 поверху. Локалізувати пожежу поки не вдалося через наявність у будівлі дерев’яних перекриттів між поверхами. «Наразі постраждалих немає, але існує загроза перекидання вогню на житлові будинки», - зазначили у столичному управлінні ДСНС.