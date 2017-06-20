Пожежа на Хрещатику: пожежним вдалося локалізувати вогонь

Пожежним підрозділам вдалося локалізувати займання будівлі колишнього Центрального гастроному на розі вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького у Києві. Як повідомили в столичному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, локалізація відбулася о 19.30.

Наразі на місці події працюють вже 23 одиниці техніки. Площа пожежі становить близько 1000 кв. метрів.

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Також у столичному управлінні ДСНС зазначили, що вдалося запобігти перекидання вогню на інші будівлі, які розташовані поруч із місцем займання, у тому числі – на одну із двох будівель Печерського районного суду, яка знаходиться неподалік від місця пожежі.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що відвідувачі та співробітники закладів, розташованих на першому поверсі будівлі на вул. Хрещатик, 40/1, евакуювалися самостійно. Постраждалих немає, ліквідація пожежі триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, у столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій заявили, що полум’я спалахнуло у нежитлових приміщеннях 2 та 3 поверху. Локалізувати пожежу поки не вдалося через наявність у будівлі дерев’яних перекриттів між поверхами. «Наразі постраждалих немає, але існує загроза перекидання вогню на житлові будинки», - зазначили у столичному управлінні ДСНС.