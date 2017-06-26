В Одеській області солдат-строковик намагався застрелитися

Солдат строкової служби у військовій частині А-1319, розташованій в с. Біленьке Білгород-Дністровського району, завдав собі вогнепальне поранення. Про це повідомляє 04849.com.ua.

"Потерпілий заступив в патруль разом зі своїм товаришем по службі і вже в патрулі зробив постріл собі в ліву ключицю. Куля пройшла на виліт і розтрощила солдату ключицю. Військовослужбовця госпіталізували, йому була надана необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Миколаєві підліток застрелився з батькового дробовика через необережність

Мотиви такого вчинку військовослужбовця на даний момент невідомі. Однак, за попередньою інформацією, у чоловіка були проблеми вдома, а днями раніше солдат мав пригнічений настрій. Самі товариші по службі характеризують потерпілого як сумлінну, тиху і спокійну людини.

Відомо, що військовослужбовець родом з-під Києва. У військовій частині чоловік відслужив близько 6 місяців з 18-ти визначених.

Раніше у Вінниці майор застрелився у власному кабінеті.