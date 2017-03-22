У Вінниці майор застрелився у власному кабінеті

У Вінниці 32-річний заступник начальника штабу військової частини заступив на добовий наряд, пройшов інструктаж, медобстеження, отримав зброю, утім, на розвід не вийшов, а застрелився у власному кабінеті, передає ТСН.Ранок.

Наразі військова прокуратура з'ясовує, що стало причиною суїциду. Майор мав десятирічний стаж служби та ідеальний послужний список. Чоловік служив у зоні АТО, а нещодавно отримав підвищення. У військового залишилися дружина й донька.

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"Він пройшов медичне обстеження, а також заходи, пов'язані з психологічною підготовкою. Жодних відхилень не було виявлено, людина була готова до виконання завдань в наряді. Це не молодий офіцер, людина вже з певним досвідом, тобто людина характеризувалася позитивно", - розповів начальник прес-центру командування Повітряних Сил Збройних Сил України Роман Юрчилов.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі у потязі сполученням «Маріуполь-Львів» застрелився військовослужбовець.