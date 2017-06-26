Поліція затримала 31 людину за спробу захопити територію сільгосппідприємства на Кіровоградщині (фото)

Поліція затримала 31 людину за спробу захопити територію сільгосппідприємства Кіровоградської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної поліції.

«За попередніми даними, група осіб прибула на територію сільгосппідприємства в Кіровоградському районі на мікроавтобусах, змусила вийти з офісного приміщення охоронців, однак захопити будівлю остаточно їм так і не вдалося через опір місцевих жителів. Втекти з місця події підозрюваним також не вдалося. Вони були зупинені при спробі покинути територію населеного пункту. 31 чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Інформація за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації).

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області.