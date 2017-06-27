Потужність вибуху авто полковника розвідки становила до 1,2 кг тротилу – МВС

Потужність вибухового пристрою, що спрацював в автомобілі співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала, становила 1 – 1,2 кг в тротиловому еквіваленті.

Про це в коментарі УНІАН повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Найймовірніше всього вибухівку було закладено на днище автомобіля, з того, що я можу оцінити, скоріше за все, це був дистанційний вибух. В даній ситуації здійснюють експертизи, проводяться всі необхідні оперативно-слідчі дії, працює Нацполіція, справа передана у військову прокуратуру», - заявив він.

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«Тип вибухового пристрою з’ясовується. На сьогодні з’ясовано, що орієнтовна потужність вибухового пристрою становила 1 – 1,2 кг в тротиловому еквіваленті», - додав Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув військовослужбовець, а подію кваліфіковано як теракт.

У прес-службі Міноборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля у столиці загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.