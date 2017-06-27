Матіос назвав основну версію вбивства полковника ГУР у Києві

Основною версією слідства щодо вибуху автомобіля в Києві, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, є російський слід.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу сьогодні у Києві.

За його словами, відбулася закрита нарада, за участю керівників всіх правоохоронних органів, секретаря РНБО під керівництвом президента.

«Іде потужна слідча робота. Однак терористичний акт був виконаний високими фахівцями. Сила вибухового пристрою, який був приведений в дію в 8.14 була така, що на відстані більше 50 метрів на висоті першого поверху були знайдені частини тіла загиблого внаслідок вибуху», - сказав він.

Читайте такожОпубліковано фото загиблого унаслідок теракту офіцера ГУР

Він наголосив, що до розслідування справи залучена максимальна кількість всіх фахівців спецслужб і правоохоронних органів.

«На даний момент для убезпечення витоку будь-якої інформації всі члени слідчо-оперативної групи, які задіяні в розслідуванні, проходять поліграф для відсутності можливості сумнівів розслідування в режимі онлайн», - сказав Матіос.

«Основною версією слідства є – це російський слід. Інші деталі розслідування будемо намагатися в межах дозволеного і в межах можливого коментувати з якоюсь періодичністю», - підкреслив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув військовослужбовець, а подію кваліфіковано як теракт.

У прес-службі Міноборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля у столиці загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.