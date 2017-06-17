У Львові два російських банки закидали "коктейлями Молотова" (відео)

У Львові сьогодні вночі невідомі в різних районах міста практично одночасно підпалили два банківських приміщення.

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Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, в Галицький відділ поліції, 17 червня, о 02.27 надійшло повідомлення про те, що у центрі міста виникло займання в приміщенні однієї з банківських установ на площі Ринок.

На місці події правоохоронці встановили, що невідомі особи розбили вікно та кинули пляшку з горючою рідиною у приміщення банківської установ, внаслідок чого виникло загоряння. Під час пожежі ніхто не постраждав, пошкоджено одне з приміщень та майно банку.

Як уточнили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, пожежа сталася на першому поверсі приміщення банку «БМ Банк». Вогнем знищено офісні меблі, пошкоджено стіни та стеля на площі 30 кв м.

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За інформацією поліції, цієї ж ночі, 17 червня о 02.36, в Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі розбили вікно та пошкодили фасад однієї з банківських установ на вулиці Низинній.

Працівники поліції на місці події встановили, що невідомі особи кинули пляшку з горючою рідиною у вікно на першому поверсі фінансової установи. Пожежа не спалахнула, однак пошкоджено вікно та фасад приміщення.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, невідомі намагалися підпалити відділення «ВіЕс Банку», що розташоване на вул. Низинній.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

В обох випадках з’ясовуються суми заподіяних збитків. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Призначено експертизи.

Довідка. «БМ Банк» є українською дочірньою структурою російського «Банка Москвы». «ВіЕс Банк» належить російському «Сбербанку».