На Житомирщині правоохоронці виявили саморобну греблю бурштинокопачів (фото)

В Олевському районі Житомирської області правоохоронці виявили та ліквідували саморобну старательську греблю копачів бурштину та вилучили їхнє знаряддя незаконного промислу. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Під час спільного рейду правоохоронці виявили в Олевському районі підготовлену старателями базу під копальню. Неподалік знаходився автомобіль УАЗ без номерів та причеп із знаряддям промислу. Усе виявлене вилучено і доправлено до відділу поліції.

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«3 липня рейдувальники отримали інформацію про те, що неподалік села Сущани Олевського району у лісі копачі-нелегали гатять греблі, готуючись до старательського промислу. Прибувши на місце, правоохоронці виявили на вказаному узліссі саморобні огородження з мішків, що блокували виток води і утримували її на місцевості. Самих копачів поліцейські не застали. Відтак було організовано ліквідацію саморобної греблі. Також з іншого боку греблі поліція виявила причіп без номерних знаків, в якому перевозилися знаряддя, що використовують бурштиношукачі. Власника на місці не виявилося», - розповіли у поліції.

За таких обставин працівники слідчо-оперативної групи вилучили усе виявлене. Нині за вказаними фактами розпочаті перевірки.

Як повідомляв УНІАН, у північних районах Житомирщини тривають профілактичні заходи, направлені на протидію незаконному видобутку бурштину.