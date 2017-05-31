На Житомирщині правоохоронці викрили групу копачів бурштину, вилучивши у них автомобіль

На Житомирщині вчора, 30 травня, правоохоронці викрили незаконних копачів бурштину, вилучивши у них автомобіль та інше знаряддя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Як зазначається у повідомленні, державна лісова охорона Словечанського лісгоспу спільно з працівниками Овруцького відділу поліції завадили підпільним бурштинокопачам. Під час спільного рейду 30 травня близько 5-ї години ранку в лісовому масиві вони почули роботу двигуна автомобіля. Наблизившись до місця події, рейдовики помітили автомобіль УАЗ та 5 невідомих осіб, які готувалися розпочати видобуток бурштину. Побачивши правоохоронців, копачі утекли.

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З місця події працівники слідчо-оперативної групи Овруцького відділення поліції вилучили автомобіль та інше обладнання, за допомогою яких чоловіки здійснювали незаконний промисел.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка та вирішується питання щодо порушення кримінального провадження.

Як повідомлялося, Житомирська облрада погодила створення двох підприємств, які будуть займатися видобутком бурштину.