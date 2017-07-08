На Житомирщині рятувальники визволили із понівеченої вантажівки постраждалого чоловіка

На Житомирщині у Коростенському районі рятувальники деблокували з понівеченої вантажівки постраждалого чоловіка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

7 липня о 17:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про, те що необхідно допомогти дістати чоловіка, який постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в селі Бехи Коростенського району.

На місці події з’ясувалося, що вантажний автомобіль «Renault magnum» з невідомих причин з’їхав у кювет. Кабіна транспортного засобу врізалася в дерево і розвернулася на 90 градусів. Внаслідок події постраждав чоловік, який знаходився на спальному місці всередині кабіни. Він був при свідомості, проте важко дихав і скаржився на значні забої.

Щоб дістатися до потерпілого, рятувальники вибили лобове скло і потрапили в середину понівеченої кабіни. Поклавши чоловіка на медичні ноші, вони обережно передали постраждалого працівникам швидкої, які госпіталізували його до лікувального закладу. Аби не сталося короткого замкнення, фахівці ДСНС спочатку зрізали дерево, в яке в’їхала автівка, та, діставшись до акумулятора, відімкнули його.