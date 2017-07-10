Мешканці зруйнованого вибухом будинку в Києві заперечують версію побутового газу. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Побутовий газ - основна версія, яку називають рятувальники, проте мешканці будинку в таку версію не вірять, оскільки запаху газу ніхто не чув.

Серед причин називають будівництво нового будинку по сусідству.

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Фахівці повідомили мешканцям, що причиною вибуху стало необережне поводження з газовими приладами, однак вони в це не вірять.

Уточнені дані експертизи стануть відомі лише через тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня о 13.35 стався вибух у житловому будинку біля станції метро «Голосіївська». За попередньою інформацією правоохоронних органів, в будівлі міг вибухнути газ. Причини з'ясовуються. В результаті вибуху загинули дві людини і постраждали шестеро. Поліція за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.