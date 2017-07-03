У Дніпрі чоловік викинувся з 16 поверху багатоповерхівки
В ході опитування правоохоронці з'ясували, що загиблий мав проблеми у стосунках з сім'єю через алкогольну залежність.
Сьогодні, 3 липня, у Дніпрі чоловік викинувся з 16 поверху багатоповерхівки. Про це повідомляє "Інформатор".
На місце події прибули патрульні. В ході опитування очевидців і сусідів з'ясувалося, що 44-річний загиблий мав проблеми у стосунках з сім'єю через алкогольну залежність.
За словами сусідів, чоловік часто пиячив, влаштовував скандали і "розбірки". Більше місяця тому сім'я загиблого поїхала за місто, заколотивши вхідні двері в квартиру.
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Чоловік буквально залишився на вулиці і весь цей час жив в під'їзді, його підгодовували сусіди.
Всі обставини події з'ясовуються слідчо-оперативною групою.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові дворічний хлопчик випав з 9-го поверху багатоповерхівки.