На Київщині під час демонтажу резервуарів на колишній нафтобазі "БРСМ" сталася пожежа

Сьогодні на Київщині ліквідовано загоряння на колишній нафтобазі «БРСМ» поблизу села Крячки Васильківського району Київської області, де два роки тому тривала багатоденна пожежа.

Як йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 16:14 на колишній нафтобазі «БРСМ» внаслідок проведення газозварювальних робіт з демонтажу резервуарів сталося займання залишків пально-мастильних матеріалів на площі 50 кв. м в зруйнованому резервуарі (об’єм - 900 куб. м).

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О 17:05 пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 4 од. техніки та 18 чоловік особового складу.

Як повідомляв УНІАН, з 8 по 17 червня 2015 року тривала пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області. За офіційними даними, унаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 постраждали.