У центрі Львова горить житловий будинок (фото)

19:12, 16 липня 2017
Інциденти
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В облуправлінні ДержНС повідомили, що повідомлення про пожежу на горищі житлового будинку на проспекті Свободи, 31 надійшло о 15:45. 

фото Facebook Varta 1

У центрі Львова на перехресті проспекту Свободи та вулиці І.Тиктора горить будинок. 

Як повідомляють очевидці у Facebook-спільноті Varta 1, пожежа супроводжується сильним задимленням.

На місці події присутні пожежні. Про причини пожежі та можливих постраждалих внаслідок НП не повідомляється. 

В облуправлінні ДержНС повідомили, що повідомлення про пожежу на горищі житлового будинку на проспекті Свободи, 31 надійшло о 15:45. 

"Займання було виявлено на 2-му, 3-му поверсі та горищі будівлі. О 17:02 пожежу локалізовано. Ліквідація пожежі триває", - зазначили у ДержНС.

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Теги: #пожежа у Львові