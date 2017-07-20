У Львові патрульні виявили 4 дітей поруч із нетверезими батьками, які спали на траві

На вулиці Блажкевич перехожий почув дитячий плач й занепокоївся. Чоловік вирішив шукати звідки він лунає й згодом побачив жахливу картину: на траві лежать п'яні батьки, а поряд кричать діти. Очевидець негайно повідомив про це патрульним. Подія трапилася вдень 19 липня. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

"На місці виклику ми виявили 4 дітей та 2 дорослих (чоловіка та жінку), обоє спали. Діти — двоє хлопчиків та двоє дівчаток — плакали та виглядали недоглянутими. Як вдалося з'ясувати згодом, найстаршій дівчинці 5 років, а наймолодшій ще немає року. 35-річна мати та 28-річний тато мали явні ознаки алкогольного сп'яніння", — пригадує патрульний, який виїжджав того дня на виклик.

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Інспектори викликали на місце швидку допомогу та працівників відділу ювенальної превенції. Лікарі оглянули дітей та повідомили, що мають зауваження до стану здоров'я двох малюків, однак мати написала відмову від шпиталізації. Усю сім'ю патрульні доставили до відділку поліції для вирішення питання про подальшу долю дітей.

Наразі усі 4 дітей перебувають у дитячому будинку. Справою займаються відповідні служби.