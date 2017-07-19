Поліція повідомила деталі вибуху на Рівненщині: один з гостей застілля приніс гранату РГД-5 (фото)

Вибух прогримів у будинку селища Зарічне 18 липня близько 23-ї години. У результаті необережного поводження з вибуховим предметом загинуло троє чоловіків.

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Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у гості до 49-річного власника будинку прийшов товариш, 45-річний місцевий мешканець. Обоє сіли вечеряти, коли до помешкання прийшов ще один 25-річний знайомий, який проживає неподалік. Цей візит невдовзі правоохоронцям підтвердить і 18-річна дочка господаря будинку. З її слів, молодик приніс до оселі предмет, зовні схожий на гранату. Через деякий час дівчина пішла до родичів, а чоловіки залишились продовжувати застілля.

І вже близько 23-ї години у будинку пролунав вибух, у результаті якого усі троє чоловіків загинули на місці трагедії.

За результатам огляду працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області у помешканні вибухнула граната РГД-5. Її уламки правоохоронці вилучили та направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За фактом загибелі трьох людей поліцейські розпочали досудове розслідування.