У Києві проректор одного з університетів привласнив 700 тисяч гривень - прокуратура

Київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру проректору -головному бухгалтеру одного зі столичних університетів, за фактом привласнення грошових коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook.

Встановлено, що, перебуваючи на вказаній посаді, зловмисниця незаконно внесла до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. У подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки університету з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 700 тис. гривень.

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За наслідками розслідування головному бухгалтеру - проректору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 ( привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

"На даний час, підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 320 тис грн. Крім того, на розгляді у суді перебуває клопотання про відсторонення її від посади. Розслідування стосовно інших посадових осіб університету та підрозділів КМДА за фактом привласнення зазначених коштів триває", - додали у відомстві.

Раніше у Києві під час одержання хабара затримали ректора вишу.