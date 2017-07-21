Під Києвом побилися через паркан на пляжі: у хід пішли кувалди (фото, відео)

У селищі Козин що у Конча-Заспі один з місцевих жителів встановив паркан, відгородивши частину пляжу.

"Проблема почалася з того, що на нашому маленькому пляжі, який лишився неподалік від нашої ділянки, поставили бетонний паркан. Наскільки я знаю, Водний кодекс України забороняє будь-які споруди на відстані 50 м від води. Прохід має бути вільний", - розповіла ТСН місцева жителька Ірина Рубежанська.

Місцева громада кілька разів збиралася, щоб вирішити питання мирним шляхом. Мешканці написали заяви до місцевої ради та навіть в СБУ і прокуратуру, але це ні до чого не призвело.

"Два тижні тому власнику паркану було дано попередження, щоб він сам спокійно демонтував цей паркан. Але він цього не зробив, тому ми сьогодні прийшли з кувалдами", - розповів місцевий житель Віктор Шевченко.

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У свою чергу власник паркану Віктор Вітаєв запевняє, що встановив його законно і має на те всі дозвільні документи.

"Паркан у мене перебуває в оренді вже протягом 8 років. Я його принципово не ставив, мені не потрібно було. Але, на жаль, територія перед моїм будинком перетворилася на звалище, про що я писав голові одному, другому, третьому - є відповідні листи. Я просив їх вжити відповідних заходів, інакше я поставлю паркан. Заходів ужито не було. Я звернувся до правління, сказав, що ставитиму паркан. Вони мене попросили зробити прохід вздовж річки. Я їм зробив прохід три метри вздовж річки, забезпечив прохід між двома пляжами. Пляжу на тій ділянці, що я огородив, ніколи не було", - розповів власник паркану.

Напруги ситуації додало і те, що про неї дізналися у громадській організації "Стоп свавіллю", яку координує депутат Київради від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко. Представники організації на чолі з самим депутатом прибули на місце подій ще тиждень тому і зламали паркан, скористувавшись відсутністю власника.

"У мене там живе мати, яка інвалід й учасник Великої вітчизняної війни, і батько також. Дізнавшись, що я був у від'їзді, не зможу за них постояти, прийшли з групою молодиків і зламали паркан", - повідомив Вітаєв.

У п'ятницю, 21 липня, активісти з Мірошниченком знову приїхали на місце подій. В результаті сталася сутичка, якій не змогли запобігти навіть правоохоронці, які вишикувались між протиборчими таборами.