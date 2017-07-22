За добу на Житомирщині ліквідували загоряння у двох господарчих будівлях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 21 липня о 17:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній дерев’яній господарчій будівлі в селі Малий Дивлин Лугинського району.

Вже на місці події вогнеборці встановили, що вогнем охоплений дах споруди на площі 49 кв.м та існує загроза розповсюдження загоряння на більшу площу споруди.

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Бійці ДСНС у складі 4 чоловік пожежу о 20:30 ліквідували. Вогонь знищив дах сараю та пошкодив стіни. Загиблих та травмованих не має.

Вночі, 22 липня, о 00:55 відділення ружинських рятувальників ліквідувало загоряння господарської будівлі в с.Шпичинці Ружинського району. Також фахівці ДСНС не допустили поширення вогню на житловий будинок, що знаходився на відстані близько 1,5 м від осередку займання. Вогнем знищено 10 кв.м покрівлі будівлі.

Наразі причини займань встановлюються фахівцями.