У центрі Одеси вибухнув автомобіль
11:37, 24 липня 2017Інциденти
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Наразі інформації про потерпілих не надходило, автомобіль знищено, зараз на місці працюють відповідні спеціалісти.
Рятувальники вже загасили вогонь / фото pmg.ua
У центрі Одеси сьогодні вибухнув автомобіль.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до чергової частини близько 10.30 надійшла інформація про вибух автомобіля на вулиці Жуковського.
На місце прибули співробітники патрульної поліції, підрозділи ДСНС. Рятувальники загасили вогонь.
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«Наразі інформації про потерпілих не надходило. Автомобіль знищено. Зараз на місці працюють відповідні фахівці», - повідомили у главку.
У прес-службі патрульної поліції додали, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.
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