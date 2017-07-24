У центрі Одеси вибухнув автомобіль

11:37, 24 липня 2017
Інциденти
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Наразі інформації про потерпілих не надходило, автомобіль знищено, зараз на місці працюють відповідні спеціалісти.

На місце вибуху виїхала слідчо-оперативна група / фото pmg.ua

У центрі Одеси сьогодні вибухнув автомобіль.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до чергової частини близько 10.30 надійшла інформація про вибух автомобіля на вулиці Жуковського.

На місце прибули співробітники патрульної поліції, підрозділи ДСНС. Рятувальники загасили вогонь.

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«Наразі інформації про потерпілих не надходило. Автомобіль знищено. Зараз на місці працюють відповідні фахівці», - повідомили у главку.

У прес-службі патрульної поліції додали, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

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Теги: #вибух авто в центрі Одеси#в Одесі вибухнув автмобіль