У центрі Одеси вибухнув автомобіль

У центрі Одеси сьогодні вибухнув автомобіль.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до чергової частини близько 10.30 надійшла інформація про вибух автомобіля на вулиці Жуковського.

На місце прибули співробітники патрульної поліції, підрозділи ДСНС. Рятувальники загасили вогонь.

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«Наразі інформації про потерпілих не надходило. Автомобіль знищено. Зараз на місці працюють відповідні фахівці», - повідомили у главку.

У прес-службі патрульної поліції додали, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.