На столичній Оболоні п'яний чоловік влаштував стрілянину (фото)

На столичній Оболоні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв із травматичної зброї. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Маршала Тимошенка невідомий чоловік стріляє із предмету, схожого на пістолет. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі поліції та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який перебував у сильному алкогольному сп’янінні і мав при собі зброю.

«Поліцейські з’ясували, що правопорушника вивела на вулицю охорона одного із розважальних закладів. Але відвідувач категорично не погодився із цим рішенням і розпочав сварку. Тож він дістав зброю та почав стріляти», - йдеться у повідомленні.

У результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці з’ясували, що 34-річний чоловік раніше мав проблеми із законом через опір працівникам поліції.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.

Як повідомляв УНІАН раніше, п'яний полковник розвідки влаштував стрілянину на Оболоні в Києві. Побачивши правоохоронців, чоловік викинув зброю і спробував втекти, але його затримали. Тоді він надав посвідчення полковника і спробував "зам'яти" справу.