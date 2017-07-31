У Львові на авто після удару позашляховика упав стовп, госпіталізована жінка (фото)

Після ДТП на вул. Б. Хмельницького, 193, в лікарню швидкої медичної допомоги забрали жінку-водія. Стан потерпілої середньої важкості. Про це інформує прес-служба ЛМР.

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За інформацією поліції, падіння стовпа спровокувала ДТП двох машин.

Свідки повідомили, що дівчина-водій з подругою їхали на чорному джипі Range Rover, вона вдарила у машину ВАЗ, і вже після того ВАЗ від сильного удару в’їхала в стовп, який упав на авто.

Дівчата, які їхали на чорному джипі не постраждали, в них спрацювала подушка безпеки. Жінку, яка була у ВАЗ, госпіталізували.