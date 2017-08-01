В Одеській області невідомі підкинули жінці у двір гранату

У місті Подільську Одеської області невідомі підкинули місцевій жительці у двір гранату.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні до чергової частини Подільського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора ДСНС про те, що на території приватного домоволодіння місцевої жительки виявлено гранату Ф-1. Група реагування патрульної поліції прибула за вказаною адресою.

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Людей евакуювали на безпечну відстань, місце події оточили до приїзду вибухотехніків. Прибулі фахівці вилучили з городу 59-річної жінки гранату і направили на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, які підкинули боєприпас.