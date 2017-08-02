Стрілянина у Дніпрі: чоловік вистрелив у незнайомця, який стрибав по його авто (фото)

У Дніпрі сталася стрілянина на вул. Січових Стрільців, внаслідок чого є поранений та затриманий. Про це повідомили у патрульній поліції у Facebook.

Згідно із повідомленням, чоловік вистрелив незнайомцю у живіт, коли той почав стрибати по капоту його авто та намагався накинутись на водія.

Прибувши на місце стрілянини, поліцейські сказали ймовірному стрільцю покласти предмет, схожий на пістолет, а потім одягнули кайданки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу й надали потерпілому домедичну допомогу.

"Я зупинився на світлофорі, коли цей незнайомець почав стрибати по капоту й даху мого авто, а коли я вийшов — накинувся на мене. Тоді я вистрелив йому в живіт", — розповів чоловік, якого патрульні затримали на місці події.

За попередньою інформацією, затриманий має дозвіл на зброю. Потерпілий мав ознаки наркотичного сп’яніння. Про те, що вживав наркотичні речовини, зізнався сам. Чоловіка шпиталізували. Правди в цій історії дійдуть слідчі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 24 липня у ресторані «Дім» у Дніпрі відбулась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості. В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО, колишній доброволець 20-го мотопіхотного атальйону Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні. Саме він відкрив вогонь у відповідь, поранивши нападників, які прийшли на зустріч із незареєстрованою зброєю.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин. 28 липня суд обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним у причетності до стрілянини: обох підозрюваних – 1982 та 1992 років народження – взято під варту без права внесення застави.