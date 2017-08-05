На кордоні з Білорусією виявлено автомобіль, викрадений у Німеччині

На кордоні з Білорусією прикордонниками виявлено автомобіль викрадений в Німеччині, повідомили УНІАН у прес-службі Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, автомобіль, який знаходиться у міжнародному розшуку, виявили сьогодні зранку прикордонники Житомирського загону на українсько – білоруському кордонні в пункті пропуску «Майдан-Копищанський».

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Під час проведення заходів прикордонного контролю відносно автомобіля «Фольксваген CARAVELLE» білоруської реєстрації, що рухався на в’їзд до України, спрацювала база даних Інтерполу. Керував транспортним засобом, 1995 року випуску, 53-річний громадянин Республіки Білорусь. Як з’ясувалось, автівка знаходиться у міжнародному розшуку з 2011 року.

Про цей факт прикордонники проінформували чергового Укрбюро Інтерполу у Києві, який підтвердив, що іномарка ця вважається викраденою на території Німеччини.

Наразі автомобіль переданий представникам Національної поліції.