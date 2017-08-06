Коп-дебошир з Кривого Рогу виявився родичем відомого генерала СБУ - журналіст (фото)

Затриманий за бійку в кафе в Кривому Розі виконувач обов'язків начальника райвідділку поліції має впливового покровителя-правоохоронця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Станіслав Речинський.

За словами журналіста, затриманий за бійку в. о. начальника відділку поліції у Кривому Розі - Руслан Пісний, племінник заступника начальника Головного управління СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, львів'янина Василя Пісного, того самого, якого колись Парасюк ударив ногою.

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"На фото - його племінник, Руслан Пісний. Заступник начальника Довгинцівського відділку поліції Кривого Рогу. Зараз виконує обов'язки начальника. І взагалі виконує. Вчора нажрався у мотлох у місцевому барі і влаштував мерзенний дебош. Викликали поліцію. Коли приїхали поліцейські - накинувся на патрульного, вдарив. Затримали й привезли у відділок. Дядько вмикає свої "зв'язки", але не спрацює", - розповів Речинський.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області за фактом Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області за фактом участі у бійці тимчасового виконувача обов'язків начальника відділку поліції Кривого Рогу призначена службова перевірка.

Нагадаємо, позафракційний народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Володимир Парасюк вдарив ногою в голову заступника начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Василя Пісного.