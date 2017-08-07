Харків'янина, який повалив шість військових пам'ятників через образу на батька, засудили до 4,5 років в'язниці

Люботинський міський суд області визнав винним 29-річного чоловіка в нарузі над пам'ятниками борцям проти нацизму у Другій світовій війні з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України). Про це повідомили в прес-службі прокуратури області, передає Depo.Харків.

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Як розповіли у відомстві, влітку в 2015 році харків'янин приїхав в Люботин. Там він познайомився з компанією місцевих жителів. Разом вони розпивали алкогольні напої. Вранці, гуляючи по парку Залізничників, п'яний чоловік почав валити пам'ятники, встановлені на честь люботинцев, які загинули у Другій світовій війні.

"Загалом вандал пошкодив шість пам'яток. Виробничому управлінню комунального господарства Люботинської міськради завдано збитків на суму майже 40 тис. грн.", - відзначили у прокуратурі області.

У суді чоловік заявив, що пам'ятники викликали у нього "погані спогади про батька, який проходив службу в лавах радянської армії і кинув його і мати, коли він був ще маленьким".

В даний час вирок суду не набрав чинності, оскільки йде час на його апеляційне оскарження.