У Житомирській області водій на смерть збив пішохода, не помітивши його на дорозі
Водій автомобіля «ВАЗ», 24-річний місцевий житель, не помітивши пішохода, який з незрозумілих причин лежав на проїжджій частині дороги, скоїв на нього наїзд.
На Житомирщині водій смертельно травмував пішохода, не помітивши його на проїзній частині дороги.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталась 7 серпня близько 3.20 у Романові. Поліція розпочала досудове розслідування. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Романівського відділення поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ», 24-річний місцевий житель, не помітивши пішохода, який лежав на проїзній частині дороги, здійснив на нього наїзд.
У результаті ДТП пішохід, 37-річний уродженець селища міського типу Романів, загинув на місці події.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, Житомиром почав курсувати перший тролейбус, який зібрали працівники трамвайно-тролейбусного управління. Це перший тролейбус ТТУ, який випустили силами працівників цього підприємства, з елементами модернізації його кузова.