У Житомирській області водій на смерть збив пішохода, не помітивши його на дорозі

На Житомирщині водій смертельно травмував пішохода, не помітивши його на проїзній частині дороги.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталась 7 серпня близько 3.20 у Романові. Поліція розпочала досудове розслідування. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Романівського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ», 24-річний місцевий житель, не помітивши пішохода, який лежав на проїзній частині дороги, здійснив на нього наїзд.

У результаті ДТП пішохід, 37-річний уродженець селища міського типу Романів, загинув на місці події.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, Житомиром почав курсувати перший тролейбус, який зібрали працівники трамвайно-тролейбусного управління. Це перший тролейбус ТТУ, який випустили силами працівників цього підприємства, з елементами модернізації його кузова.