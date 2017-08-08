В масках і з битами: у Києві півсотні людей зупинили електричку та розмалювали вагони

У Києві на платформі станції ім. Георгія Кирпи (м. Київ) понад 50 невідомих зірвали стоп-кран та розмалювали вісім вагонів електропоїзда Гребінка – Київ. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» кажуть, що невідомі завдали збитків у 150 тисяч гривень.

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«Це була організована група чисельністю понад 50 осіб у масках, деякі з них – озброєні битами. Невідомі затримали поїзд на 25 хвилин. Попередні збитки Укрзалізниці – 150 тис. грн та два тижні на перефарбування поїзда», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що чоловіки з битами погрожували локомотивній бригаді та не давали вийти з кабіни машиніста, а також палили на платформі димові шашки, розфарбовували вагони та знімали все на відео. Пасажирів не випускали з вагонів.