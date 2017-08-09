У Запорізькій області 7-річний хлопчик загинув, намагаючись розібрати знайдену гранату
Хлопчик знайшов на вулиці гранату і намагався її розібрати, у результаті чого вона вибухнула у нього в руках.
У Запорізькій області 7-річний хлопчик загинув, намагаючись розібрати знайдену на вулиці гранату.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Національної поліції України в Запорізькій області.
Трагедія сталася сьогодні, 9 серпня, в Кам'янсько-Дніпровському районі.
Читайте такожУ Дніпрі в результаті вибуху гранати в багатоповерхівці загинув чоловік
Згідно з офіційною інформацією, дитина знайшла на вулиці невідомий предмет і намагалася його розібрати, в результаті чого він вибухнув в руках у хлопчика. Постраждалого доставили до лікарні, проте в результаті отриманих численних травм дитина померла.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Як повідомив УНІАН представник ГУ Нацполіції в області, в руках у дитини вибухнула граната Ф-1.