У Запорізькій області 7-річний хлопчик загинув, намагаючись розібрати знайдену гранату

У Запорізькій області 7-річний хлопчик загинув, намагаючись розібрати знайдену на вулиці гранату.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Національної поліції України в Запорізькій області.

Трагедія сталася сьогодні, 9 серпня, в Кам'янсько-Дніпровському районі.

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Згідно з офіційною інформацією, дитина знайшла на вулиці невідомий предмет і намагалася його розібрати, в результаті чого він вибухнув в руках у хлопчика. Постраждалого доставили до лікарні, проте в результаті отриманих численних травм дитина померла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив УНІАН представник ГУ Нацполіції в області, в руках у дитини вибухнула граната Ф-1.