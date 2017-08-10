У Харкові водій позашляховика протаранив відділення банку (відео)

Кермувальник раптово дав газу та на повній швидкості влетів у фінансову установу, розташовану на першому поверсі торговельного центру. Машина зупинилася вже всередині приміщення.

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На щастя, банк вже завершив робочий день, тож внаслідок несподіваної атаки ніхто зі співробітників не постраждав. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.