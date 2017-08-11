У Миколаєві представник однієї із партій влаштував стрілянину, є поранені

У Миколаєві цієї ночі сталася стрілянина, яку влаштував представник однієї із партій.Двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє у Facebook Петро Петренко із відділу комунікації обласної поліції.

«… поранення дробом спричинив двом чоловікам, 28-ми та 36-ти років, представник однієї з партій, який мешкає з ними по сусідству», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що між громадянами виник конфлікт на вулиці Бузькій, під час якого 59-річний місцевий мешканець вистрілив з рушниці у дорожнє покриття та влучив дробом опонентам у ноги. Постраждалі були доставлені до лікарні.

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За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого попередньо за ознаками ч.1 ст.125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження», що передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Опитані свідки події, призначено проведення відповідних експертиз, слідчі дії тривають, в ході яких будуть встановлені усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі в недобудованому приміщенні біля готелю "Рассвет" по вул. Івана Акінфьєва сталася стрілянина. Одна людина загинула, ще двоє осіб отримали поранення. "Близько 10 ранку в поліцію повідомили про стрілянину в недобудові по вулиці Акінфьєва , 30. На місці виявили труп чоловіка. Також постраждали чоловік і жінка, їх госпіталізували", - сказала прес-секретаря поліції регіону Ганна Старчевська.