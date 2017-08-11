У Києві два правоохоронці за 27 тисяч гривень продали крадію кодграббер

Оперативники прокуратури міста Києва викрили двох правоохоронців, які за 27 тис. грн "реалізували" крадію кодграббер - спеціальний пристрій для зчитування сигналiзацiї. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Прокуратурою міста Києва викрито старшого оперуповноваженого оперативно-пошукового відділу Управління карного розшуку ГУНП в м. Києві та його помічника, які незаконно реалізували спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації особі для підготовки та здійснення злочинів на території столиці та Київської області", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що діючи за попередньою змовою, капітан та старший сержант поліції запропонували громадянину, який був затриманий за вчинення автомобільних крадіжок, придбати за 27 тис. грн кодграббер.

Встановлено, що у подальшому старший оперуповноважений за неправомірну вигоду обіцяв приховувати факти скоєння крадіжок із автомобілів, забезпечуючи викрадачу непритягнення до кримінальної відповідальності.

На даний час капітану поліції повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 359 КК України (незаконний збут спеціальних технічних засобів). Його спільнику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

"Зважаючи на те, що вказані правоохоронці співпрацюють зі слідством та надають викривальні покази, за клопотанням прокуратури їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - додали в прокуратурі.