Житомирські прикордонники затримали трьох сталкерів із Київщини

Житомирськими прикордонниками вчора затримано трьох екстремалів з Київщини. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, учора на Київщині за інформацією прикордонників Житомирського загону працівниками поліції затримано трьох екстремальних туристів з Києва, які намагались незаконно потрапити в зону відчуження.

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Наразі представниками національної поліції за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнала радіоактивного забруднення на 25-річного та двох 28-річних молодиків складені процесуальні документи.

Загалом же, з початку цього року житомирськими прикордонниками спільно з представниками поліції затримано 59 екстремалів. Серед них були не тільки наші співвітчизники, а й громадяни Республіки Білорусь, Росії та Литви.