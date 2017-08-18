На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку травмувався юнак

У Житомирській області на пожежі у приватному домоволодінні травмувався юнак. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Читайте такожВ Одесі вночі горіли сміття і склад на площі 300 квадратних метрівЯк зазначається у повідомленні, 17 серпня о 15:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній цегляній прибудові до житлового будинку в селі Радчиці Овруцького району Житомирської області.

Про це рятувальникам повідомив сусід, який побачив задимленість у домоволодінні. Вже на місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем частково охоплений дах. Існувала реальна загроза розповсюдження загоряння на розташований впритул житловий будинок. Свої зусилля рятувальники одночасно спрямували на гасіння даху прибудови та відбивання вогню від оселі.

О 15:17 пожежу було локалізовано та 16:10 – ліквідовано. Вогонь знищив частину даху прибудови та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям фахівців ДСНС житловий будинок залишився неушкодженим. Однак під час спроб врятувати від вогню домашнє майно, отримав опіки обличчя та обох рук 18-річний син власника будинку. Його госпіталізували до Житомирської обласної лікарні. Наразі остаточні обставини цієї події встановлюються фахівцями.