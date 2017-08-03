Пожежу в хвойному лісі на Одещині ліквідували – ДСНС
20:25, 03 серпня 2017Інциденти
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Сьогодні о 16:25 поблизу с. Шеметове Роздільнянського району сталося загоряння лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 13 га.
Причина пожежі встановлюється / фото pmg.ua
Пожежу в Одеській області, де горів хвойний ліс, ліквідовано.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа була ліквідована о 18:45.
«Причина пожежі встановлюється», - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16:25 поблизу с. Шеметове Роздільнянського району сталося загоряння лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 13 га, місцями з переходом у верхову пожежу (лісовий масив близько 30 га).
До ліквідації пожежі було залучено 25 чоловік особового складу, 8 од. пожежної та спеціальної техніки, у тому числі від ДСНС – 20 чол. особового складу, 5 од. техніки та літак АН-32П ДСНС.
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