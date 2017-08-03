Пожежу в хвойному лісі на Одещині ліквідували – ДСНС

Пожежу в Одеській області, де горів хвойний ліс, ліквідовано.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа була ліквідована о 18:45.

«Причина пожежі встановлюється», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16:25 поблизу с. Шеметове Роздільнянського району сталося загоряння лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 13 га, місцями з переходом у верхову пожежу (лісовий масив близько 30 га).

До ліквідації пожежі було залучено 25 чоловік особового складу, 8 од. пожежної та спеціальної техніки, у тому числі від ДСНС – 20 чол. особового складу, 5 од. техніки та літак АН-32П ДСНС.