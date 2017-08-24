Вибух на Грушевського у Києві: Турчинов та Князєв прибули на місце інциденту (фото)

Секретар РНБО Олександр Турчинов та голова Національної полції Сергій Князєв прибули на місце вибуху на вулиці Грушевського у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, ділянка дороги, де стався вибух, перекрита правоохоронцями.

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Також за декілька метрів від правоохоронців перебувають Турчинов та Князєв. Вони наразі не надають журналістам коментарі.

Разом з тим очевидці стверджують, що невідома особа кинула саморобний вибуховий пристрій на проїжджу частину вулиці Грушевського за кілька метрів від Будинку уряду. За їхніми словами, внаслідок вибуху жінка та чоловік отримали поранення голови.

Натомість, ще один очевидець зазначив, що вибуховий пристрій викинули на поїжджу частину вулиці з автомобіля.

Втім поки що офіційної версії від правоохоронців журналісти не отримали.

На місце події прибув керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, поліція отримала повідомлення про вибух на вулиці Грушевського о 14.06. У результаті вибуху постраждали чоловік та жінка.