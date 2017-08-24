В Умані під час святкового концерту на дітей впала частина сцени (фото)
19:31, 24 серпня 2017Інциденти
717 0
Унаслідок інциденту постраждали шестеро дітей віком від 11 до 14 років.
Сценічне обладнання впало на дітей / фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Черкаській-області
Під час святкового концерту з нагоди Дня Незалежності на центральній площі міста Умань на дітей, які перебували біля сцени, впало сценічне обладнання. Про це повідомили у прес-службі поліції області.
Читайте такожДень Незалежності: у Дніпрі влаштували патріотичний забіг у вишиванках (фото, відео)
Внаслідок цього постраждали шестеро дітей віком від 11 до 14 років, їх доправили до лікарні.
Всі обставини події встановлюються. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.
фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Черкаській-області
фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Черкаській-області
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: 26-та річниця Незалежності України