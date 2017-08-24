В Умані під час святкового концерту на дітей впала частина сцени (фото)

Під час святкового концерту з нагоди Дня Незалежності на центральній площі міста Умань на дітей, які перебували біля сцени, впало сценічне обладнання. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

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Внаслідок цього постраждали шестеро дітей віком від 11 до 14 років, їх доправили до лікарні.

Всі обставини події встановлюються. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.