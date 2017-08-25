Смертельна ДТП за участю авто власника ФК "Карпати": Димінський знову не з'явився на допит (відео)

Власник ФК "Карпати" Петро Димінський, чий автомобіль скоїв смертельну ДТП на Львівщині, вдруге не прийшов на допит.

Ще раз слідчі його чекатимуть у понеділок. Якщо бізнесмен знову проігнорує допит, поліція піде до суду по примусовий привід. Наразі бізнесмен у справі проходить як свідок.

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Як повідомляв УНІАН, адвокат Димінського Микола Лисий заявляє, що той не отримував повісток на допит. За його словами адвоката, львівський бізнесмен був допитаний слідчим у неділю, 20 серпня, про що складено відповідний протокол.

Адвокат переконує, що Димінський не тікав до Женеви, а перебуває там із бізнес-візитом. У Швейцарії він пройшов медогляд у доктора медицини Дімітроса Самараса. Лікар зробив висновок, що Димінський "перебуває в хорошому фізичному та психологічному стані, і що немає жодних медичних протипоказань, що створювали б будь-які конкретні обмеження, що стосуються його діяльності".