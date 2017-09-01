У Тернополі бензовоз перекинувся і пошкодив 6 автомобілів, одна людина загинула (фото)
Водій вантажівки від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, двох учасників автопригоди госпіталізовано.
У Тернополі внаслідок ДТП перекинувся бензовоз, пошкоджено 6 автомобілів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні 1 вересня близько 16 год на перехресті Будного-Шептицького.
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На дорозі перекинувся бензовоз. Водій вантажівки від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, двох учасників автопригоди госпіталізовано. На місці події працюють слідчі ГУНП в Тернопільській області, працівники патрульної поліції міста та рятувальники.
Детальні обставини причини ДТП встановлюються, тривають слідчі дії. Внаслідок аварії на півтори години було заблоковано рух об’їздною дорогою Тернополя.