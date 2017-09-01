У Тернополі бензовоз перекинувся і пошкодив 6 автомобілів, одна людина загинула (фото)

19:23, 01 вересня 2017
Інциденти
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Водій вантажівки від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, двох учасників автопригоди госпіталізовано.

Жахлива ДТП забрала життя водія / Фото: Сектор комунікацій ГУ Нацполіції України в Тернопільській області

У Тернополі внаслідок ДТП перекинувся бензовоз, пошкоджено 6 автомобілів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні 1 вересня близько 16  год на перехресті Будного-Шептицького.

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На дорозі перекинувся бензовоз. Водій вантажівки від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, двох учасників автопригоди госпіталізовано. На місці події працюють слідчі ГУНП в Тернопільській області, працівники патрульної поліції міста та рятувальники.

Детальні обставини причини ДТП встановлюються, тривають слідчі дії. Внаслідок аварії на півтори години було заблоковано рух об’їздною дорогою Тернополя.

Жахлива ДТП забрала життя водія / Фото: Сектор комунікацій ГУ Нацполіції України в Тернопільській області

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Теги: #смертельна ДТП#ДТП у Тернополі