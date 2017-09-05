В одеській багатоповерхівці обірвався новий ліфт, серйозно травмовано чоловіка (відео)

У багатоквартирному будинку №59 по вулиці Академіка Вільямса стався нещасний випадок. Молодий чоловік вирішив скористатися новим модернізованим ліфтом, нещодавно встановленому. Проте поїздка виявилася трагічною.

Кабінка обірвалася і полетіла до 6-го поверху вниз. 30-річний одесит був серйозно травмований, втратив свідомість і в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні, повідомляє "7 канал".

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З моменту трагедії мешканці бояться за своє життя і не користуються ліфтом. Співробітники «Одесаліфт», які обслуговують цей будинок, факт нещасного випадку заперечують.