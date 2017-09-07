У Харкові таксист убив свою пасажирку, відвіз на пустир і спалив тіло

30-річна харків'янка, яка стала жертвою таксиста, вважалася зниклою з 28 серпня, повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Читайте такожУ Дніпрі патрульні врятували таксиста від озброєних грабіжників (фото)Як розповів начальник Слобідського відділу поліції Олександр Козленко, в ході оперативно-розшукових заходів за скоєння злочину співробітниками поліції був затриманий 26-річний раніше судимий мешканець Харкова.

В прес-службі зазначили, що підозрюваний працював таксистом, в ніч на 28 серпня підвозив дівчину, по дорозі вона попросила вийти. У салоні чоловік побачив забутий телефон пасажирки і вирішив його привласнити. Коли намагався поїхати, збив дівчину. Побачивши її без ознак життя, відвіз тіло на пустир на проспекті Льва Ландау і підпалив.

В даний час речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 і ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"; "розбій"). Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Максимальне покарання за санкціями статей передбачає довічне позбавлення волі.